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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da beton bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mehmet Kırmızı yönetimindeki 01 ZZ 343 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alandaki beton bariyere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Kırmızı'nın yanı sıra isimleri henüz öğrenilemeyen biri kadın, ikisi çocuk 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza Şanlıurfa yaralı

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