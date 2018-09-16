Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil K'nin kullandığı 63 T 0260 plakalı ticari taksi, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresindeki Kabahaydar Kavşağı'nda henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim Halil K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

