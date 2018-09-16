HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil K'nin kullandığı 63 T 0260 plakalı ticari taksi, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresindeki Kabahaydar Kavşağı'nda henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim Halil K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla sohbet etti
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettilerKemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.