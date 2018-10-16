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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8. kilometresinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı tır ile karşı yönden gelen 63 ZD 677 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan aralarında sürücü, kadın ve çocukların da bulunduğu 5 yaralı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kaza Şanlıurfa yaralı

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