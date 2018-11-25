Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin yol kenarında duraklayan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde 63 KL 514 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indiren 61 AB 597 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 sürücü ile biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

