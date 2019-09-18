Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aslan Y. (43) idaresindeki 63 HP 670 plakalı hafif ticari araç, Yollarbaşı Mahallesi yolunda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 HP 851 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan Hüseyin T. (27), Hasan K. (36), Mahmut Y. (34) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

