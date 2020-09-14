Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VB 427 ile 63 HN 372 plakalı Renault marka araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



