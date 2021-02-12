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Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

12.02.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı. Mehmet K.‘nin kullandığı 34 FP 2368 plakalı otomobil, Bozova-Hilvan karayolunun 5’inci kilometresinde Ramazan P.‘nin kullandığı 06 TYF 37 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mehmet K., Ramazan P., Nesriye K., Mehmet Şükrü Ş. ile Hasan T. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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