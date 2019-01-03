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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet Yılmaz idaresindeki 63 AF 071 plakalı minibüs, Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 D 4125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsünün yanı sıra minibüste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Harran Kaza Şanlıurfa yaralı

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