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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

6 kişinin yaralandığı kaza, otoyoldaki MOBESE kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aykut Çoban (28) idaresindeki 02 DS 0207 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik-Halfeti bağlantı yolunda Yusuf Başkut (21) yönetimindeki 35 AHN 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Orkut Karazeybek (19), Nazife Çoban (28), Aysel Külçü (47) ve Şükrü Başkut (75) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kontrolsüz kavşağa giren otomobile, ana yoldan gelen başka bir araç çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devriliyor.

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