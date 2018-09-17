Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde Hüseyin Yılmaz idaresindeki 58 TE 790 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yılmaz'ın ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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