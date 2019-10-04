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Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 AFS 75 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 63 KL 816 plakalı otomobil, Bozova ilçesi kırsalındaki Şıhlar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozova ve Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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7 yaraklı Şanlıurfa trafik kazası

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