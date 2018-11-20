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Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 01:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Ket'in kullandığı 35 ZBN 52 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolunun 40. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Medine, Bedriye, Lütfiye, Büşranur (6), Kübranur (8), Elif (4) ve Asiye (10) Ket yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ali Ket'in durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

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8 yaralı Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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