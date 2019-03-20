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Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun Siverek ilçesi kavşağında yaşandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun Siverek ilçesi kavşağında yaşandı. Şanlıurfa istikametinden Viranşehir’e Suriyelileri taşıyan 51 MA 0080 plakalı minibüs ile Bedrettin D. yönetimindeki 33 HZ 574 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Suriyeliler ile otomobilde bulunan Bedrettin D.,Semih D., Khawla Alhmedan, Mansour Alhmedan, Rahma Alhmedan, Mohammad Alhmedan, Ramadan Alhmedan ve Fayez Alhmedan yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

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