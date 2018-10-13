HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

Refüje çarpan minibüsteki aralarında rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin de bulunduğunu 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Taş'ın kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, Hilvan-Siverek karayolu 20. kilometresinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

Kazada sürücü ile Yeter, Berivan, Feride ve Kader Gözeten, Hamza Almas, Bahri ve Seyran Kılıç ile Arzu Bütünay yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Gözeten'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin bir rehabilitasyon merkezinin öğrenci ve görevlileri olduğu öğrenildi.

PARTNERKötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!Kötüye giden ilişkinizi bu yöntemle kurtarın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (3)
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandıAdnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hilivan-Siverek karayolu Kaza minibüs Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.