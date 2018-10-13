Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Taş'ın kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, Hilvan-Siverek karayolu 20. kilometresinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Yeter, Berivan, Feride ve Kader Gözeten, Hamza Almas, Bahri ve Seyran Kılıç ile Arzu Bütünay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Gözeten'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Minibüstekilerin bir rehabilitasyon merkezinin öğrenci ve görevlileri olduğu öğrenildi.
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