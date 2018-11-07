Şanlıurfa'da trafo patladı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da trafonun patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bir özel şirkete ait trafoda yüklenici firma ekipleri onarım yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yüklenici firmada çalıştıkları belirtilen 2 işçi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, ekiplerin trafodaki elektriği kesmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı.

