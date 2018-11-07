Şanlıurfa'da trafo patladı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da trafonun patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bir özel şirkete ait trafoda yüklenici firma ekipleri onarım yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Patlama sonucu yüklenici firmada çalıştıkları belirtilen 2 işçi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Öte yandan, ekiplerin trafodaki elektriği kesmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı.
Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum