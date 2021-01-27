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Şanlıurfa’da tüm etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı

27.01.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valiliği, tüm etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.Şanlıurfa Valiliği il merkezi ve ilçelerde 30 gün boyunca tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, tüm etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği il merkezi ve ilçelerde 30 gün boyunca tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 27 Ocak 2021 saat 00.01’den 25 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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