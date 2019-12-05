HABER

Şanlıurfa’da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Karacadağ bölgesinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole kayarken bazı araçlar ise yolda ilerleyemedi. Kara saplanan araçlar diğer sürücüler tarafından iteklenerek çıkartıldı. Kazalarda yaralı olmadığı öğrenilirken karayolları ekiplerinin yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladıAcılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı
Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandıOtomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Rasulayn'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit!

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

İlk kar tatili haberi geldi!

FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı

Sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.