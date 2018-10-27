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Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 çeşit yemek sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 yemek, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ziyaretçilere sergilendi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 yemek, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ziyaretçilere sergilendi. Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından yürütülen 'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi' kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş 120 çeşit yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi'nde sergilendi. Hindi dolması, kazan kebabı, frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumbar, sac kavurma, semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Yerleşkede kurulan stantlarda sergilenen yöresel yemekleri inceleyen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekip aşçılardan tarif istedi. ŞURKAV bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından yemeklerin yapıldığını kaydeden şef Hatice İnan, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulan lezzetleri bugüne taşımak için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Dokuz ay süren eğitimler sonucunda kursiyerlerin hazırladığı, Şanlıurfa mutfağına ait 120 çeşit yemeği, bugün ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktaran İnan, şunları kaydetti: "Şanlıurfa'da 2 yıldır 'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi' var. Buradaki amaç, hem yöresel yemeklerin yaşatılması, ikincisi ise bu sayede istihdam oluşturmak. Günümüzde bu yemeklerin birçoğu artık yapılmıyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz, çünkü dünyada gastronomi çok önemli, bunun turizmi yapılıyor. Biz de bu sayede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sergiyi burada yapmamızın nedeni; bugün Balıklıgöl çok kalabalık, binlerce insan burayı gezmeye geliyor, biz de yemeklerimizi insanlara tanıtmak istiyoruz." Saat 17.00'ye kadar sürecek program kapsamında kentin tescilli lezzetlerinden çiğ köfte de yoğrularak ziyaretçilere ikram edilecek.

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