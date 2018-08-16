HABER

Şanlıurfa'da uyuşturu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Ev eşyası taşıyan kamyonda 280 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da ev eşyası nakliyesi yapan kamyonda 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ev nakliyesi yapan ve plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramalarda, eşyalar içerisine zulalanmış 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
Engelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protestoEngelilerden kaldırımlara park eden araçlara 'sticker'lı protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev eşyası nakliye kamyonu operasyon Şanlıurfa uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.