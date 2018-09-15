Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, merkez Karaköprü ilçesi Hamurkesen Mahallesi'nde İ.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.
Drone destekli düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile 2 av tüfeği ve bir miktar mermi bulundu.
Uyuşturucu madde bulundurmaktan sabıkası olan İ.A. gözaltına alındı.
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