Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ve Birecik ilçelerine düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı, 4 kilo 959 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları kontrollerde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 63 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin evinde yapılan aramada 62 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun Birecik'ten temin edildiğini belirleyen ve şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler, bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4 kilo 896 gram eroin, 30 bin lira ile bir hassas terazi ele geçirdi.

