HABER

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Otomobilde 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan otomobilde 57 kilo 500 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobille sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulan otomobildeki aramada, 57 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon Şanlıurfa uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.