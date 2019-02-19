Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan otomobilde 57 kilo 500 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobille sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulan otomobildeki aramada, 57 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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