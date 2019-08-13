HABER

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 14 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa üzerinden batıdaki illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, durdurdukları bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş halde 14 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa vedaKalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda
Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerindeŞanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metamfetamin Şanlıurfa uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

İstanbul Küçükçekmece'de kötü koku isyanı!

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Antalya'da korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.