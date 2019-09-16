Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında Birecik'te bir eve operasyon düzenlendi.
Evde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 16 kilo 635 gram esrar ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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