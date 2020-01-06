Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde bir kişinin yüklü miktarda toz esrarı piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 10 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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