HABER
  4. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde bir kişinin yüklü miktarda toz esrarı piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 10 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Muğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepkiMuğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepki
Konya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyorKonya-Antalya karayoluna zincirsiz araç gönderilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! İtiraf ettiler

'Evlilik affı' iddiasına tepki

'Evlilik affı' iddiasına tepki

Üsküdar'da denize çamur aktı, Boğaz'ın rengi değişti

Yağmur sonrası Boğaz bu hale geldi

Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti (Kar sürgünü nedir?)

Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti

Sağanak yağışlar İstanbul'u esir aldı, Küçükçekmece'de TEM bağlantı yolunu su bastı

İstanbullunun yağmur çilesi... Yolları su bastı

Duvarı delip girmişler! Market sahibi 'tesadüfen' hırsızlığı önledi

Duvarı delerek girmişler! Her şey tesadüfen oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.