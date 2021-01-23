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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

23.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine savcılıktan aldığı izinle İsmail T. isimli şahsın Bahçelievler Mahallesi A Küme Evler, 257’nci sokaktaki evine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Evde arama yapan ekipler 1 adet hassas terazi, rulo halinde alüminyum folyo, 27 uyuşturucu hap, 30 gram metamfetamin maddesi, 3 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde içmede kullanıldığı düşünülen uç kısmında folyo sarılı metal kısa boru, 1 adet siyah renkli havalı tüfek, 1 adet kamera kayıt cihazı ile siyah poşet içerisine sarılı şeffaf poşet içerisinde toz halde eroin olduğu düşünülen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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