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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da jandarma tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şahsa ait evde arama yapıldı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şahsa ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap, 28 kök kenevir bitkisi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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