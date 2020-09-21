Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şahsa ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap, 28 kök kenevir bitkisi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



