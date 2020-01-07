Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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