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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

01.11.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, biri uzman çavuş 2 şüpheli gözaltına alındı.

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