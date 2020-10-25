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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Perşembe günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Şanlıurfa merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa’da drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Perşembe günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Şanlıurfa merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Evlerinde yapılan aramada 3 paket halinde 18 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 43 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 3 gram bonzai, 70 gram eroin ile 1 adet av tüfeği ele geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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