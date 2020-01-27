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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Ocak ayı içerisinde aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.

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6 tutuklama operasyon Şanlıurfa uyuşturucu

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