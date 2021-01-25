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Şanlıurfa’da uyuşturucudan 2 tutuklama

25.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da uyuşturucudan 2 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 1 kilo 500 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan A.M. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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