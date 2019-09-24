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Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonunda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonunda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda, 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, bir av tüfeği, bir tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli hap ele geçirdi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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