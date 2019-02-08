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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın, Halfeti ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.

Şanlıurfa'nın, Halfeti ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.
Olay, Halfeti ilçesinin Argıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon altında kalan Elçin, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elçin Bozduman'a acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçin Bozduman'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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