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Şanlıurfa'da üzerine traktör kepçesi düşen çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da üzerine traktör kepçesi düşen çiftçi öldü

Şanlıurfa'da üzerine traktör kepçesi düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Siverek ilçesinin Kalfalar Mahallesi'nde, arazide pamuk toplayan Ali Kaya'nın (36) üzerine traktörün kepçesi düştü.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi ölümü Siverek Şanlıurfa

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