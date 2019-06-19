Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Raşit El İsa’nın kaldığı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



