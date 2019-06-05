Şanlıurfa'da yangın

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan yangında ekili alanlar, atıl durumdaki okul binası ile iki ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi'nde buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki otların tutuşmasıyla eski köy okuluna ve çevredeki evlere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 40 dönümlük ekili alan ile atıl durumdaki eski okul binası ve iki ev zarar gördü.

