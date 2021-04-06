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Şanlıurfa’da yangın faciası

06.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne öldü, çocuğu ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi.

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Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne öldü, çocuğu ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bir binanın 6. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evde bulunan anne Gülsüm Aslan’ı (25) ve 3 yaşındaki oğlunu dışarı çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülsüm Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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