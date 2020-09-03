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Şanlıurfa’da yangın sonrası patlama, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

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