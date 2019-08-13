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Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı markette yangın çıktı.

Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın

Şanlıurfa’da inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı markette yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı market ile eşyaların bulunduğu depoda yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına TOMA’da müdahale ederek su sıktı. Yangından yükselen dumanlar Şanlıurfa’nın birçok yerinden rahatlıkla görüldü. Yangını söndürme çalışmaları birçok ekibin katılımıyla devam ediyor.

Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın

Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın

Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın

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