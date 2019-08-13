Şanlıurfa'da yapı markette yangın -4

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir yapı markette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve polis ekipleri TOMA' lar ile müdahel etti. Kontrol altına alınan yangında 5 itfaiye eri dumandarn etkilenirken, maddi hasar oluşan market kullanılmaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satışı yapılan bir yapı markette çıktı. Kısa sürede tüm marketi saran alevler metrelerce yükseğe çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek arazözlerle itfaiyeye yardım etti. Polis olay yerini güvenlik çemberine alarak çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Dumandan etkilenen 5 itfaiye erine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

POLİS VE VATANDAŞLAR SAĞLAM ÜRÜNLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Markette alevlerden etkilenmeyen beyaz eşyalar ise çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkardı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında market kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

