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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 3 laptop, 5 bilgisayar hard diski, 3 yazıcı, 7 bahis kuponu ve 780 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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