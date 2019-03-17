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Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 4 ayrı mahalledeki adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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