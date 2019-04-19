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Şanlıurfa'da "Yaşam Sokağı Sosyal Çarşısı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan: - "Bu proje bizim insani değerlerimizi yansıtan, kültürel geçmişimizi yansıtan, insana bakış açımızı gösteren çok güzel bir örnektir"

Türk Kızılayı, GAP İdaresi Başkanlığı ve Karaköprü Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Sosyal Çarşı Projesi" kapsamında, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde "Yaşam Sokağı Sosyal Çarşısı" hizmete açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen çarşıdaki 24 işyerinde, kentte yaşayan engelliler, koruma altındaki Suriyeliler ve geçim sıkıntısı yaşayan aileler ile dezavantajlı gruplar, ürünlerini satma imkanı bulacak.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, törende yaptığı konuşmada, yaşam sokağının Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.

Sosyal Çarşı projesinin diğer illerde de hayat geçirilmesi gerektiğini belirten Altan, şöyle konuştu:

"Bu projenin hayat bulduğunu görmek bizler için büyük bir mutluluk vesilesidir. Burada 15 kurum ve kuruluşun katkılarıyla oluşan yaşam sokağının içerisindeki çarşıyı faaliyete geçiriyor ve burada faaliyet gösterecek vatandaşlara teslim ediyoruz. Bu proje, bizim insani değerlerimizi yansıtan, kültürel geçmişimizi yansıtan, insana bakış açımızı gösteren çok güzel bir örnektir. Burada kendi hayatını idame ettirecek vatandaşlara katkı sağlamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, onlara bereketli işler ve hayırlı kazançlar diliyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli de özellikle Kızılay, GAP İdaresi, Karaköprü Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve toplamda 15 kurum ve kuruluşun desteğiyle bu çarşı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çarşının bir çok dezavantajlı gruba katkı sağlayacağını belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Biz Karaköprü'de eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz ve ilçede bir çarşıya ihtiyaç duyulduğunu gördük. Burada yaptığımız çarşıyla Karaköprü'de artık bir çarşı var diyebilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu Yaşam sokağı sosyal çarşısını oluştururken birçok yerden katkılar aldık. Özellikle Kızılay, GAP İdaresi, Karaköprü Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve toplamda 15 kurum ve kuruluşun desteğiyle bu çarşı projemizi hayata geçirdik. Bu çarşımızda dezavantajlı, engelli vatandaşlarımız istihdam edilecek ve hayatlarını idame ettirecekler. Ayrıca bu yaşam sokağımızda bazı küçük esnaf dükkan eksiklikleri bir nebze giderilecek. Burayı biz etkinliklerle her zaman canlı tutmaya çalışacağız. Yaşam sokağı çarşımızın Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'müze hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Altan, Baydilli, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, çarşıyı gezerek sergilenen ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çarşının açılışına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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