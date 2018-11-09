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Şanlıurfa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yıkmaya çalıştığı kerpiç duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yediyol Mahallesi'nde Mehmet Köroğlu (43), kapı açmak için yıkmaya çalıştığı kerpiç duvarın aniden yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Yakınlarınca enkaz altından çıkarılan Köroğlu, özel araçla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köroğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Eyyübiye kerpiç duvar Şanlıurfa Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu

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