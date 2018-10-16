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Şanlıurfa'da yoksullara nar dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirilen narları yoksul ailelere dağıtılıyor.

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirilen narları yoksul ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Şehit Nusret Fidanlığı'nda yetiştirilen organik meyveler her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan fidanlıktaki meyveler paketlenerek önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. GAP Vadisi içerisinde yer alan fidanlığın her türlü bakımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü hasadını yaptığı meyveleri toplayarak paketliyor. Ardından fidanlığa gelen araçlara yüklenen meyveler, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere naklediliyor. Her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması vatandaşlardan da memnuniyetle karşılanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatlarıyla meyvelerin dar gelirli ailelere dağıtıldığını söyleyen Park Bahçeler Dairesi Başkanı İmam Katı, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın meyve fidanlığında nar hasadına başladık. Yaklaşık bin 200 adet nar ağacından hasat yapılmaya başladı. Toplanan meyveler Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından daha önceden tespit edilen dar gelirli ailelere teslim edilecektir. Bunun yanı sıra yazın da 7 buçuk ton üzüm hasat zamanında da toplanan üzümler dar gelirli ailelere teslim edilmişti dedi. 200 bin metrekarelik bir alana sahip olan fidanlıkta; üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor.

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