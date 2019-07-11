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Şanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da aşırı yüklemeden dolayı trafonun patlaması üzerine elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, yolu trafiğe kapatmak istedi.

Şanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlik

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da aşırı yüklemeden dolayı trafonun patlaması üzerine elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, yolu trafiğe kapatmak istedi. Yol kapama eylemine polisin müdahalesi sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Akşemsettin Mahallesi'nde aşırı yüklemeden dolayı yetersiz kalan trafo büyük gürültüyle patladı. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın ardından elektriksiz kalan mahalle sakinleri, defalarca DEDAŞ'ı aramalarına rağmen elektrikleri gelmeyince yolu trafiğe kapatmak istedi. Yaklaşık 40 kişilik grubun toplandığı yol kapatma eylemi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, eylemin sonlandırılmasını istedi. Bu sırada gruptaki bir kişi, polise 'lan' deyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis memurunun, "Devletin polisi ile düzgün konuşacaksın. Lanlı lunlu konuşma" uyarısında bulundu.
Kalabalıktaki diğer kişilerin de uyarısının ardından bu kişi uzaklaştırıldı. Ardından eylemi bitiren gruptakiler, dağıldı.

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Şanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlikŞanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlikŞanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlikŞanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlik

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