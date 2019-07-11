HABER

Şanlıurfa'da, yol kapatma eyleminde gerginlik -2

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da aşırı yüklemeden dolayı trafonun patlaması üzerine elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, yolu trafiğe kapatmak istedi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da aşırı yüklemeden dolayı trafonun patlaması üzerine elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, yolu trafiğe kapatmak istedi. Yol kapama eylemine polisin müdahalesi sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Akşemsettin Mahallesi'nde aşırı yüklemeden dolayı yetersiz kalan trafo büyük gürültüyle patladı. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın ardından elektriksiz kalan mahalle sakinleri, defalarca DEDAŞ'ı aramalarına rağmen elektrikleri gelmeyince yolu trafiğe kapatmak istedi. Yaklaşık 40 kişilik grubun toplandığı yol kapatma eylemi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, eylemin sonlandırılmasını istedi. Bu sırada gruptaki bir kişi, polise 'lan' deyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis memurunun, "Devletin polisi ile düzgün konuşacaksın. Lanlı lunlu konuşma" uyarısında bulundu. Kalabalıktaki diğer kişilerin de uyarısının ardından bu kişi uzaklaştırıldı. Ardından eylemi bitiren gruptakiler, dağıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yeğeninin burnuna attığı yumrukla hayatını kaybettiYeğeninin burnuna attığı yumrukla hayatını kaybetti
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdiŞiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.