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Şanlıurfa’da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu.

Şanlıurfa’da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.
Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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