Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşandı. Fırına un çuvalı indiren bir minibüs yolu kapatınca yoldan geçmek isteyen bir başka minibüs yol istedi. Fırına un çuvalları indirdiklerini söyleyen sürücü, diğer sürücüye başka bir sokaktan gitmesini söyledi. Diğer minibüs sürücüsü de başka bir sokaktan gitmek istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile her iki minibüstekiler birbirine girdi. Taş, sopa, bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavga edenleri ayırırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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